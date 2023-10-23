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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı 24 Ekim Salı günü oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 12:09 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 12:23
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının üçüncü haftası, 24 Ekim Salı günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının üçüncü haftası, 24 Ekim Salı ve 25 Ekim Çarşamba günü toplam 16 maçla tamamlanacak.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 24 Ekim Salı günü saat 19.45'te konuk edecek.

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Şampiyonlar Ligi, üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

24 Ekim Salı:

19.45 Galatasaray-Bayern Münih (Almanya)

19.45 Inter (İtalya)-Salzburg (Avusturya)

22.00 Manchester United (İngiltere)-Kopenhag (Danimarka)

22.00 Sevilla (İspanya)-Arsenal (İngiltere)

22.00 Lens (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda)

22.00 Braga (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Union Berlin (Almanya)-Napoli (İtalya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Real Sociedad (İspanya)

25 Ekim Çarşamba:

19.45 Feyenoord (Hollanda)-Lazio (İtalya)

19.45 Barcelona (İspanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Celtic (İskoçya)-Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Milan (İtalya)

22.00 Newcastle United (İngiltere)-Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Leipzig (Almanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Young Boys (İsviçre)-Manchester City (İngiltere)

22.00 Royal Antwerp (Belçika)-Porto (Portekiz)

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