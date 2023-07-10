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UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Polonya'nın Rakow ile Estonya'nın Flora takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk müsabakasını yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 10:37
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

Polonya'nın Czestochowa şehrindeki Rakow Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak. Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Hakan Ceylan ise AVAR olarak görev yapacak.

Öte yandan Litvanya'nın Zalgris Vilnius ile Makedonya'nın Struga takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk müsabakasında ise Mete Kalkavan VAR, Koray Gencerler ise AVAR olarak görev alacak.

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