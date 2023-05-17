Manchester City Real Madrid Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu. Turnuvanın yarı final maçında İngiliz devi Manchester City ile İspanyol devi Real Madrid kozlarını paylaşıyor.
Yarı finalin ilk maçında Real Madrid sahasında, Manchester City'i konuk etmiş ve mücadele 1-1'lik skorla sona ermişti.
Finalde Inter'in rakibinin belli olacağı bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
MANCHESTER CITY - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ
Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Akanji, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Vinicius, Rodrygo, Benzema
MANCHESTER CITY - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Manchester City - Real Madrid maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele EXXEN ve TV 8 'de canlı yayınlanıyor.