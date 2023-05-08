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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final müsabakaları başlıyor

Son dakika spor haberleri... Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Real Madrid, Manchester City ile Milan ise Inter'le karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 10:55
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final müsabakaları başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasının ilk ayağı, yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının ilk yarı final mücadelesinde, 14 kupayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, ilk şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen İngiltere'nin Manchester City takımını ağırlayacak.

Diğer yarı final karşılaşmasında ise İtalya ekipleri karşılaşacak. Turnuvadan 7 kez zaferle ayrılan Milan, 3 kupası bulunan Inter'i 10 Mayıs Çarşamba günü San Siro Stadı'nda konuk edecek.

İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak.

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