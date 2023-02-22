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RB LEIPZIG MANCHESTER CITY MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | RB Leipzig - Manchester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Almanya Bundesliga temsilcisi RB Leipzig ile İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Manchester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 09:50 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 10:20
RB LEIPZIG MANCHESTER CITY MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | RB Leipzig - Manchester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

RB Leipzig - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

RB LEIPZIG MANCHESTER CITY MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. RB Leipzig ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Red Bull Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB LEIPZIG - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RB Leipzig - Manchester City maçı 22 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te TV 8'de canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

RB Leipzig: Blaswich; Klostermann, Orban, Gvardiol, Raum; Schlager, Laimer; Szoboszlai, Forsberg, Werner; Silva

Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Ake; Rodri, Bernardo; Mahrez, İlkay, Foden, Grealish; Haaland

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