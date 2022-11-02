Juventus - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

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UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Juventus ile PSG kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Juventus - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - PSG maçı 2 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.