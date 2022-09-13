Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayer Leverkusen - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayer Leverkusen - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Bayer Leverkusen ve Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Bayer Leverkusen - Atletico Madrid maçının gününü, saatini, yayıncısını merak ediyor. İşte Bayer Leverkusen - Atletico Madrid maçına dair merak edilenler... | Bayer Leverkusen Atletico Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 11:43
Bayer Leverkusen - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

BAYER LEVERKUSEN ATLETICO MADRID MUHTEMEL 11'LER

Leverkusen: Hradecky; Kossounou, Tah, Hincapie, Bakker; Aranguiz, Andrich; Frimpong, Diaby, Hudson-Odoi; Schick.

A. Madrid: Grbic; Hermoso, Witsel, Reinildo; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Carrasco; Felix, Morata.

LEVERKUSEN - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen ile Atletico Madrid arasında oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Dev mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

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