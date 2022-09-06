Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Salzburg - AC Milan: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Salzburg - AC Milan: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Salzburg ile AC Milan karşı karşıya geldi. Salzburg'un sahasında oynanan mücadele 1-1'lik skorla berabere tamamlandı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 23:52
Salzburg - AC Milan: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Salzburg ile AC Milan kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik skorla berabere sonuçlandı.

Salzburg'un golünü 28. dakikada Noah Okafor kaydetti.

Konuk ekibin golü ise 40. dakikada Alexis Saelemaekers'tan geldi.

Gruptaki ilk maçların sonuçlanmasının ardından Dinamo Zagreb lider durumda olurken Salzburg ile Milan 1 puanla 2. ve 3. sırada yer aldı. Zagreb karşısında mağlup olan Chelsea ise son sırada kendine yer buldu.

Bir sonraki maçlarda ise Milan evinde Zagreb'i ağırlarken Salzburg'da Premier Lig ekibi Chelsea'ye konuk olacak.

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