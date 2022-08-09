Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Viktoria Plzen - Sheriff: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Viktoria Plzen - Sheriff: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Sheriff'i ağırlayan Viktoria Plzen, sahadan 2-1 galip ayrıldı. İlk maçı da 2-1 kazanan Çek ekibi böylece, adını play-off turuna yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 22:44
Viktoria Plzen - Sheriff: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Viktoria Plzen ile Sheriff karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi Viktoria Plzen 2-1'lik skorla kazandı. Deplasmanda oynadığı ilk maçı da 2-1 kazanan Plzen, adını play-off turuna yazdırdı.

Çek ekibine galibiyeti getiren golleri, 10'da Jan Kliment ile 61'de Jhon Mosquera kaydetti.

Moldova ekibinin tek golü 47'de İbrahim Akanbi Rasheed'den (pen.) geldi.

Sheriff'te Stefanos Evangelou 85'te ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

DİĞER
Fenerbahçe peşinden koşmuştu! Aaron Boupendza'nın yeni takımı belli oldu
Kahramanmaraş'ta aile katliamı! 4 kişiyi öldürüp intihar etti
Çebi'den flaş transfer itirafı!
G.Saray'dan stoper hamlesi! Bedava transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bodo/Glimt deplasmanda turladı!
Benfica rahat turladı!
İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni gerçekleşti!
"İslam alemine yaraşır bir organizasyon olacak"
Kadıköy'deki küfür rezaletine soruşturma!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Viktoria Plzen play-off biletini kaptı! Viktoria Plzen play-off biletini kaptı! 22:44
Mesut Özil'li Başakşehir Rezerv Lig'de farklı mağlup! Mesut Özil'li Başakşehir Rezerv Lig'de farklı mağlup! 22:14
7 Süper Lig ekibi PFDK'da! 7 Süper Lig ekibi PFDK'da! 21:45
Boupendza'nın yeni takımı açıklandı! Boupendza'nın yeni takımı açıklandı! 21:13
İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni! | CANLI İZLE İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni! | CANLI İZLE 20:46
Beşiktaş idmanında Ismael'den dikkat çeken yenilik! Beşiktaş idmanında Ismael'den dikkat çeken yenilik! 19:56
Daha Eski
Çebi'den flaş transfer itirafı! Çebi'den flaş transfer itirafı! 19:52
Berat takım arkadaşlarına veda etti! Berat takım arkadaşlarına veda etti! 19:47
G.Saray'dan stoper hamlesi! Bedava transfer... G.Saray'dan stoper hamlesi! Bedava transfer... 19:42
"Stilim İngiltere Premier Lig'e yakın" "Stilim İngiltere Premier Lig'e yakın" 19:37
Fırtına'da genç yıldız ile yollar ayrılıyor! Prensip anlaşması... Fırtına'da genç yıldız ile yollar ayrılıyor! Prensip anlaşması... 19:16
G.Saray'da o isimle sözleşme uzatıldı! Resmi açıklama... G.Saray'da o isimle sözleşme uzatıldı! Resmi açıklama... 19:02