Viktoria Plzen - Sheriff: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Viktoria Plzen ile Sheriff karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi ev sahibi Viktoria Plzen 2-1'lik skorla kazandı. Deplasmanda oynadığı ilk maçı da 2-1 kazanan Plzen, adını play-off turuna yazdırdı.
Çek ekibine galibiyeti getiren golleri, 10'da Jan Kliment ile 61'de Jhon Mosquera kaydetti.
Moldova ekibinin tek golü 47'de İbrahim Akanbi Rasheed'den (pen.) geldi.
Sheriff'te Stefanos Evangelou 85'te ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.