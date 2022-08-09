Sturm Graz - Dinamo Kiev: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Sturm Graz ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi konuk ekip Dinamo Kiev 2-1'lik skorla kazandı. Evinde oynadığı ilk maçı da 1-0 kazanan Kiev, adını play-off turuna yazdırdı.
Ukrayna ekibine galibiyeti getiren golleri, 97'de Kostiantyn Vivcharenko ile 112'de Viktor Tsygankov kaydetti.
Avusturya ekibinin tek golü 27'de Rasmus Winther Hojlund'dan geldi.
Sturm Graz'da Manprit 105'te ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.