Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Malmö-Zenit: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Malmö-Zenit: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 5. hafta mücadelesinde Malmö sahasında Zenit'i konuk etti. Mücadele karşılıklı atılan goller sonucu 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 01:12
Malmö-Zenit: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Malmö, Eleda Stadyum'unda Zenit St. Petersburg'u konuk etti. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 7 maç maçında galibiyet alamayan ev sahibi ekibin golü karşılaşmanın 28. dakikadasında Sören Rieks atarken, Zenit'in golünü Yaroslav Rakitskiy kaydetti.

Zenit mücadelenin 53. dakikasında penaltı kazanırken, Artem Dzyuba atışından yararlanamadı. Öte yandan mücadelenin 86. Dakikada Dmitriy Chistyakov kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Zenit'in Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanamama hasreti 11 maça çıktı. Bu beraberlikle Malmö ilk puanını alırken, Zenit 4 puanla Play-off şansını garantiledi,

Malmö haftaya Juventus'a konuk olurken, Zenit sahasında Chelsea'i ağırlayacak.

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