Krasnodar 1-0 Rennes | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Krasnodar, sahasında Rennes'i ağırladı. Zorlu karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Krasnodar'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Marcus Berg kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Krasnodar, gruptaki puanını 4'e yükseltti ve son maçlar öncesi 3. sıra için avantaj yakaladı. Rennes ise 5 maç sonunda 1 puanda kaldı.

Grupta Chelsea ile Sevilla, 4. haftalar sonunda 10 puanla gruptan çıkmayı büyük oranda garantilemişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. maç haftasında Krasnodar, Chelsea deplasmanına gidecek. Rennes ise aynı haftada sahasında Sevilla ile karşılaşacak.