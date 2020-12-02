Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Krasnodar 1-0 Rennes | MAÇ SONUCU - ÖZET

1-0 Rennes | MAÇ SONUCU - ÖZET

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında , sahasında Rennes'i ağırladı. Zorlu karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazanarak Avrupa Ligi için avantajı yakaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 23:27 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 23:28
Krasnodar 1-0 Rennes | MAÇ SONUCU - ÖZET

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında , sahasında Rennes'i ağırladı. Zorlu karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Krasnodar'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Marcus Berg kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Krasnodar, gruptaki puanını 4'e yükseltti ve son maçlar öncesi 3. sıra için avantaj yakaladı. Rennes ise 5 maç sonunda 1 puanda kaldı.

Grupta ile Sevilla, 4. haftalar sonunda 10 puanla gruptan çıkmayı büyük oranda garantilemişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. maç haftasında Krasnodar, Chelsea deplasmanına gidecek. Rennes ise aynı haftada sahasında Sevilla ile karşılaşacak.

BİZE ULAŞIN