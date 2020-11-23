Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Gulbrandsen'e karşı önlemimizi aldık!

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 24 Kasım Salı günü oynayacakları Medipol Başakşehir maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.



Norveçli teknik adam, "Türkiye şampiyonu Başakşehir ile yine zor bir maç oynayacağız. Zor olacak ve ancak konsantrasyon seviyemizin daha iyi olması gerekiyor. Daha sabırlı ve disiplin olmalıyız. Jesse Lingard'ın koronavirüs test sonucu pozitif olduğu için aramızda olmayacak. Paul Pogba'nın durumuna maç günü bakacağız. Her ne olursa olsun Başakşehir maçında galibiyetten başka bir düşüncemiz yok." dedi.

"MUTLAKA KAZANMALIYIZ"

Kazanmaktan başka bir düşünceleri olmadığını belirten Solskjaer, "Başakşehir maçını mutlaka kazanmalıyız çünkü gruptan çıkmak için en az 10 puana ihtiyacımız var, hatta 12 puana bile ihtiyacımız olabilir. Bu yüzden iyi bir oyun ve galibiyete ihtiyacımız var." diye konuştu.

"GULBRANDSEN İÇİN UYARILARIMIZI YAPTIK"

Başakşehir'de forma giyen vatandaşı Fredrik Gulbrandsen için de konuşan Ole Gunnar Solskjaer "Gulbrandsen için uyarılarımızı yaptık. Önlemimizi aldık. Tanıdığım bir oyuncu, çok güçlü ve çok çabuk." ifadelerini kullandı.