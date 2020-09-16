UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 takım play-off biletini kaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı 5 maçla devam etti. Oynanan karşılaşmalar sonrası rakiplerini eleyen Omonia Nicosia, Molde, Maccabi Tel Aviv, Ferencvaroş ve Midtjylland adını play-off turuna yazdırdı.
İşte Devler Ligi'nde oynanan maçlar ve tur atlayan takımlar:
Omonia Nicosia-Kızılyıldız: 1-1 (4-2 pen.)
Qarabağ Ağdam-Molde: 0-0 (5-6 pen.)
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Brest: 1-0
Ferencvaroş-Dinamo Zagreb: 2-1
Midtjylland-Young Boys: 3-0
DEVLER LİGİ'NDE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Slavia Prag-Midtjylland
Maccabi Tel Aviv-Salzburg
Olympiakos-Omonia Nicosia
Molde-Ferencvaroş
Krasnodar-PAOK
Gent-D. Kiev