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'nde 5 takım play-off biletini kaptı!

'nde 3. heyecanı 5 maçla devam etti. Oynanan karşılaşmalar sonrası rakiplerini eleyen , Molde, , Ferencvaroş ve Midtjylland adını play-off turuna yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 18:00 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 00:42
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 takım play-off biletini kaptı!

'nde 3. heyecanı 5 maçla devam etti. Oynanan karşılaşmalar sonrası rakiplerini eleyen , Molde, , Ferencvaroş ve Midtjylland adını play-off turuna yazdırdı.

İşte Devler Ligi'nde oynanan maçlar ve tur atlayan takımlar:

Omonia Nicosia-Kızılyıldız: 1-1 (4-2 pen.)
Qarabağ Ağdam-Molde: 0-0 (5-6 pen.)
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Brest: 1-0
Ferencvaroş-Dinamo Zagreb: 2-1
Midtjylland-Young Boys: 3-0

DEVLER LİGİ'NDE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Slavia Prag-Midtjylland
Maccabi -Salzburg
Olympiakos-Omonia Nicosia
Molde-Ferencvaroş
Krasnodar-PAOK
Gent-D. Kiev

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