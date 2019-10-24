Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'nde henüz gol yemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü maçlar tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray Club Brugge beraberliği ile başladığı organizasyonda üst üste aldığı iki yenilginin ardından grupta son sıraya geriledi.

Öte yandan sarı-kırmızılı takımla aynı grupta yer alan Fransız ekibi Paris Saint-Germain oynadığı 3 karşılaşmada da hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı. PSG'nin dikkat çeken bir diğer istatistiği ise Devler Ligi gruplarında şu ana kadar gol yemeyen tek takım olması...

Real Madrid'e 3, Galatasaray'a 1 ve Club Brugge'a 5 gol atan Paris ekibi ofansif anlamda da adından söz ettiriyor.