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24 Ekim 2019, Perşembe
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Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'nde henüz gol yemedi

Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'nde henüz gol yemedi

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması yarılanırken, temsilcimiz 'ın da aynı grupta bulunduğu Saint-Germain şu ana kadar gol yemeyen tek takım oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü maçlar tamamlandı. Temsilcimiz beraberliği ile başladığı organizasyonda üst üste aldığı iki yenilginin ardından grupta son sıraya geriledi.

Öte yandan sarı-kırmızılı takımla aynı grupta yer alan Fransız ekibi Saint-Germain oynadığı 3 karşılaşmada da hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı. 'nin dikkat çeken bir diğer istatistiği ise Devler Ligi gruplarında şu ana kadar gol yemeyen tek takım olması...

Real Madrid'e 3, Galatasaray'a 1 ve Club Brugge'a 5 gol atan Paris ekibi ofansif anlamda da adından söz ettiriyor.

  1. 24.10.2019
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