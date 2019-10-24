Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'nde henüz gol yemedi
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması yarılanırken, temsilcimiz Galatasaray'ın da aynı grupta bulunduğu Paris Saint-Germain şu ana kadar gol yemeyen tek takım oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü maçlar tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray Club Brugge beraberliği ile başladığı organizasyonda üst üste aldığı iki yenilginin ardından grupta son sıraya geriledi.
Öte yandan sarı-kırmızılı takımla aynı grupta yer alan Fransız ekibi Paris Saint-Germain oynadığı 3 karşılaşmada da hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı. PSG'nin dikkat çeken bir diğer istatistiği ise Devler Ligi gruplarında şu ana kadar gol yemeyen tek takım olması...
Real Madrid'e 3, Galatasaray'a 1 ve Club Brugge'a 5 gol atan Paris ekibi ofansif anlamda da adından söz ettiriyor.
- 24.10.2019
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