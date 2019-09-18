UEFA Galatasaray ve PSG'ye esnek davrandı deyip istifa etti
UEFA'nın Finansal Fair-Play kriterlerine uymadıkları gerekçesiyle bir süre önce haklarında soruşturma yürüttüğü Galatasaray ve PSG'ye esnek davranıldığını iddia eden Yunan hukukçu Petros Mavroidis istifa etme kararı aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
UEFA'nın FFP kriterlerine uymayan kulüplere soruşturma açmakla görevli müfettişlerden birisi olan Yunan hukukçu Petros Mavroidis, PSG ve Galatasaray'a karşı uygulanan yaptırımları hafif buldu.
Times'ta yer alan habere göre UEFA'nın görevlendirdiği Mavroidis'in, kurumunun FFP kriterlerine uymadıkları gerekçesiyle soruşturma geçiren iki kulübe daha ağır cezalar vermediği için istifa ettiği bildirildi.
PSG ve Galatasaray, CAS'tan çıkan kararla men cezası almamış ancak Avrupa maçlarında diğer kulüplere göre daha az oyuncu bildirebilme ve sattığı kadar transfer yapabilme gibi birtakım kısıtlamalara tabi tutulmuştu.
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arif Allah şifa versin tez zamanda kardeşim, seni seviyoruz..
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