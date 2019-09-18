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18 Eylül 2019, Çarşamba
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ve 'ye esnek davrandı deyip istifa etti

UEFA Galatasaray ve PSG'ye esnek davrandı deyip istifa etti

'nın Finansal Fair-Play kriterlerine uymadıkları gerekçesiyle bir süre önce haklarında soruşturma yürüttüğü ve 'ye esnek davranıldığını iddia eden Yunan hukukçu istifa etme kararı aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'nın kriterlerine uymayan kulüplere soruşturma açmakla görevli müfettişlerden birisi olan Yunan hukukçu , ve 'a karşı uygulanan yaptırımları hafif buldu.

Times'ta yer alan habere göre UEFA'nın görevlendirdiği Mavroidis'in, kurumunun FFP kriterlerine uymadıkları gerekçesiyle soruşturma geçiren iki kulübe daha ağır cezalar vermediği için istifa ettiği bildirildi.

PSG ve Galatasaray, CAS'tan çıkan kararla men cezası almamış ancak Avrupa maçlarında diğer kulüplere göre daha az oyuncu bildirebilme ve sattığı kadar transfer yapabilme gibi birtakım kısıtlamalara tabi tutulmuştu.


  1. 18.09.2019
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