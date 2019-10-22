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22 Ekim 2019, Salı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu 'nde heyecanı A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 karşılaşmayla başladı. İşte gecenin sonuçları...

A, B, C ve D gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı.

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım , A Grubu'nda konuk ettiği ekibi 'e 1-0 yenildi. Konuk takımın golü 18. dakikada 'tan geldi.

A Grubu'ndaki diğer maçta temsilcisi (), deplasmanda 'nın takımını 5-0 mağlup etti. PSG'ye galibiyeti getiren golleri 7 ve 63. dakikalarda Mauro Icardi, 61, 79 ve 83. dakikalarda Kylian Mbappe attı.

Geçen yılın finalisti Tottenham, sahasında gecenin bir diğer farklı skoruna imza attı. ekibi, B Grubu mücadelesinde temsilcisi Kızılyıldız'ı 5-0 ile geçti. Tottenham'ın gollerini 9 ve 72. dakikalarda , 16 ve 44. dakikalarda Son Heung-min, 57. dakikada kaydetti.

Bir diğer İngiltere ekibi , C Grubu'nda temsilcisi Atalanta'yı 5-1'lik skorla geçti. Ev sahibi Manchester City'nin gollerini ikincisi penaltıdan olmak üzere 34 ve 38. dakikalarda , 58, 64 ve 69. dakikalarda attı. Atalanta'nın tek golünü 28. dakikada penaltıdan Ruslan Malinovskyi buldu.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÜÇÜNCÜ HAFTA MAÇLARININ İLK GÜNÜNDE ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Club Brugge (Belçika) - PSG (Fransa): 0-5

Galatasaray - Real Madrid (İspanya): 0-1

Olympiakos (Yunanistan) - Bayern Münih (): 2-3

Tottenham (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan): 5-0

Manchester City (İngiltere) - Atalanta (İtalya): 5-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-2

Juventus (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-1

Atletico Madrid (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-0

  1. 23.10.2019
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