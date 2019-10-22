Galatasaray dibe vurdu! Şampiyonlar Ligi'nde...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, sahasında Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Bu skorla grubunda son sıraya düşen sarı-kırmızılılar, tüm gruplar arasında 3 haftada gol atamayan tek takım oldu.
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, sahasında Real Madrid'i konuk etti.
Karşılaşmayı İspanyol ekibi 1-0'lık skorla kazanırken, sarı-kırmızılılarda bir istatistik dikkat çekti.
İlk maçta Club Brugge ile 0-0 berabere kalan Cimbom, ikinci maçında Paris-Saint Germain'e 1-0 mağlup olmuştu.
Bu skorlarla birlikte Galatasaray, A Grubu'nda son sıraya düşerken, Şampiyonlar Ligi'nde 3 hafta sonunda gol atamayan tek takım olarak istatistiklere geçti.
D Grubu'nda bulunan Bayer Leverkusen ve H Grubu'nda yer alan Lille'in 1'er golleri bulunuyor.
- 23.10.2019
- Güncelleme: 23.10.2019 01:28
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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