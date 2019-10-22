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22 Ekim 2019, Salı
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dibe vurdu! 'nde...

Galatasaray dibe vurdu! Şampiyonlar Ligi'nde...

UEFA 'nda , sahasında Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Bu skorla grubunda son sıraya düşen sarı-kırmızılılar, tüm gruplar arasında 3 haftada atamayan tek takım oldu.

'nda , sahasında Real Madrid'i konuk etti.

Karşılaşmayı İspanyol ekibi 1-0'lık skorla kazanırken, sarı-kırmızılılarda bir istatistik dikkat çekti.

İlk maçta Club Brugge ile 0-0 berabere kalan Cimbom, ikinci maçında Paris-Saint Germain'e 1-0 mağlup olmuştu.

Bu skorlarla birlikte Galatasaray, A Grubu'nda son sıraya düşerken, Şampiyonlar Ligi'nde 3 hafta sonunda atamayan tek takım olarak istatistiklere geçti.

D Grubu'nda bulunan Bayer Leverkusen ve H Grubu'nda yer alan Lille'in 1'er golleri bulunuyor.

  1. 23.10.2019
  2. Güncelleme: 23.10.2019 01:28
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