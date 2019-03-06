Porto Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cengiz Ünder, Cüneyt Çakır...
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci karşılaşmasında Portekiz temsilcisi Porto, Cengiz Ünder'in takımı Roma'yı ağırlayacak. Tarihi boyunca Porto ile 5 kez karşılaşan Roma, bu karşılaşmalardan ikisinden mağlup, ikisinden ise beraberlikle ayrıldı. Roma, Porto karşısındaki tek galibiyetini son oynanan maçta aldı. Bu zorlu karşılaşmanın hakemi ise Cüneyt Çakır... Peki, Porto Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İki takıma ve karşılaşmaya dair önemli bilgiler FOTOMAC.COM.TR'de...
Porto Roma maçı için nefesler tutuldu... Çeyrek finale çıkacak olan bir takımın daha belirleneceği Porto Roma mücadelesi, bu akşam dünya genelinde izlenebilecek. Peki, Porto Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Porto Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İki takım arasında 6 Mart Çarşamba günü oynanacak dev mücadele TSİ 23:00 'te başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
MAÇIN HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Cüneyt Çakır, Portekiz'in Porto şehrindeki Dragao Stadı'nda oynanacak maçta düdük çalacak. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dördüncü hakemliği ise Halis Özkahya üstlenecek. Karşılaşmada, Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak Video Yardımcı Hakem (VAR), Pawel Gil ise Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alacak. İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk maç 2-1 Roma'nın üstünlüğü ile sona ermişti. Cüneyt Çakır, bu karşılaşma ile 42. Şampiyonlar Ligi maçını yönetmiş olacak.
CENGİZ ÜNDER KADRODA YOK
Porto'da uzun süreli sakatlığı devam eden Vincent Aboubakar'ın dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Roma'da ise sakatlıkları süren Cengiz Ünder ile Javier Pastore bu mücadelede forma giyemeyecekler. Sakatlığı devam eden Cengiz maçta forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER:
Porto: Casillas, Militao, Felipe, Pepe, Telles, Corona, Pereira, Herrera, Brahimi, Marega, Soares
Roma: Olsen, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Cristante, De Rossi, Pellegrini, Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy
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Kagawa gün sayıyor
Toplam 2
Yorum
karakartal Sezon başında kagawa ve Burak alınsaydı şampiyonluğa oynuyor olurduk
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Kagawa gün sayıyor
Toplam 2
Yorum
karakartal Atiba-Dorukhan onların önünde Kagawa bu üçlü dışında orta saha sıradan olur
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Yabancıda kariyer
Toplam 1
Yorum
karakartal kariyerli kaliteli tecrübeli oyuncular genç olağanüstü yetenekli oyuncular dışındaki transferler takımı yıpratır
Porto Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cengiz Ünder, Cüneyt Çakır... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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