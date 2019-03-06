Porto Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cengiz Ünder, Cüneyt Çakır... 

Porto Roma maçı için nefesler tutuldu... Çeyrek finale çıkacak olan bir takımın daha belirleneceği Porto Roma mücadelesi, bu akşam dünya genelinde izlenebilecek. Peki, Porto Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Porto Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İki takım arasında 6 Mart Çarşamba günü oynanacak dev mücadele TSİ 23:00 'te başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Cüneyt Çakır, Portekiz'in Porto şehrindeki Dragao Stadı'nda oynanacak maçta düdük çalacak. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dördüncü hakemliği ise Halis Özkahya üstlenecek. Karşılaşmada, Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak Video Yardımcı Hakem (VAR), Pawel Gil ise Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alacak. İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk maç 2-1 Roma'nın üstünlüğü ile sona ermişti. Cüneyt Çakır, bu karşılaşma ile 42. Şampiyonlar Ligi maçını yönetmiş olacak.

CENGİZ ÜNDER KADRODA YOK

Porto'da uzun süreli sakatlığı devam eden Vincent Aboubakar'ın dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Roma'da ise sakatlıkları süren Cengiz Ünder ile Javier Pastore bu mücadelede forma giyemeyecekler. Sakatlığı devam eden Cengiz maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER:

Porto: Casillas, Militao, Felipe, Pepe, Telles, Corona, Pereira, Herrera, Brahimi, Marega, Soares

Roma: Olsen, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Cristante, De Rossi, Pellegrini, Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy