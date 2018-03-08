Juventus çeyrek finalde
Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Tottenham'ı eleyen Juventus, çeyrek final biletini aldı.
Juventus ikinci yarıda önce Gonzalo Higuain ardından ise Paulo Dybala'nın attığı gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Juventus ile Tottenham arasında oynanan ilk maç 2-2 sonuçlanmıştı.
Bu sonuçların ardından İtalyan ekibi, çeyrek finale yükselen taraf oldu.
KIRILMA ANI
Karşılaşmanın 90. dakikasına Harry Kane'in kafa vuruşunda, top direkten döndü ve kale çizgisi üzerinde kaldı. Juventus savunmacısı Barzagli, müthiş reaksiyon göstererek topu çizgiden uzaklaştırdı.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
sat sat sat 20 mılyon verdıyseler durma sat yerıne 1 santrafor 1 orta saha 1 de adam akıllı sol bek alırsın
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Veli Kavlak sürprizi!
Toplam 11
Yorum
Francesco85 Veli, Tolgay'ın yerine müthiş bir adam olur.Belki süper değil ama zor zamanlarda yüreğiyle oynayan biri. Lütfen bunu da dikkate alalım.
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
gsgs satmak istemesekte 20 mil Gs için iyi para 2.5 milyona geldi değerini buldu tşk edip yeni gomislere yelken açmak lazım
Juventus çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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