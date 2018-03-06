Maçlar 1 dakika geç başlayacak – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Maçlar 1 dakika geç başlayacak

    Maçlar 1 dakika geç başlayacak

    , Davide Astori anısına Avrupa kupalarındaki tüm maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

    Kamp yaptıkları otel odasında ölü bulunan kaptanı Davide Astori için harekete geçti. Yapılan açıklamada, bu hafta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarında Astori anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi. Uygulamanın bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarıyla başlaması bekleniyor.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:48
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