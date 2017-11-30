21.45 klasiği tarih oluyor!
UEFA, Şampiyonlar Ligi saatlerinde değişikliğe gitti. Artık Türkiye için 21.45 (saatler geri alınmadığında ise 22.45) olan Şampiyonlar Ligi maç saati tarih oldu!
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında oynana 8 maç artık ikiye bölünde. Gelecek sezondan itibaren 2 maç Avrupa saatiyle 19.00'da, 6 maç ise 21.00'da başlayacak. Dolayısıyla Avrupa için 20.45, Türkiye için ise 21. 45 (saatler geri alınmadığında 22.45) olan Şampiyonlar Ligi saati tarih olacak!
Eğer gelecek sezon da Türkiye'de saatler geri alınmazsa Şampiyonlar Ligi maç saatleri ülkemiz için 21.00 ve 23.00 olacak. Saatlerin geri alınması durumunda ise Şampiyonlar Ligi maç zamanları Türkiye için 20.00 ve 22.00 olacak.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:05
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Brahimi Jose Sosa yüzünden kaçtı!
Toplam 3
Yorum
BJK'li Jose Sosa'ya mahkum mu kaldi BJK? ilk sampiyonlukta payi çok büyük. Sosa'ya 3-4 milyon verdi giderken para kazandi.. Töre de lazimdi...
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Fener demir gibi
Toplam 2
Yorum
Sonsuzluk35 durum 6-0 olunca aci günleri hatirliyanlar hemen camur atma yarisina girmis
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Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 36
Yorum
Sabo Onur sen evvela Bursa maçının hesabını ver Rize düştü sen rahat ettinmi delikanlıysan o maçın vebalini nasıl ödeyeceksin yazıklar olsun san
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