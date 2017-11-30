 21.45 klasiği tarih oluyor! – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    21.45 klasiği tarih oluyor!

    21.45 klasiği tarih oluyor!

    UEFA, saatlerinde değişikliğe gitti. Artık Türkiye için 21.45 (saatler geri alınmadığında ise 22.45) olan Şampiyonlar Ligi maç saati tarih oldu!

    'nde grup aşamasında oynana 8 maç artık ikiye bölünde. Gelecek sezondan itibaren 2 maç Avrupa saatiyle 19.00'da, 6 maç ise 21.00'da başlayacak. Dolayısıyla Avrupa için 20.45, Türkiye için ise 21. 45 (saatler geri alınmadığında 22.45) olan Şampiyonlar Ligi saati tarih olacak!

    Eğer gelecek sezon da Türkiye'de saatler geri alınmazsa Şampiyonlar Ligi maç saatleri ülkemiz için 21.00 ve 23.00 olacak. Saatlerin geri alınması durumunda ise Şampiyonlar Ligi maç zamanları Türkiye için 20.00 ve 22.00 olacak.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:05
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