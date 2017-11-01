Monaco yıldızlarını İstanbul'a getirmedi!

Şampiyonlar Ligi grup mücadelesinde temsilcimizi Beşiktaş, yarın akşam Vodafone Park'ta Monaco'yu konuk edecek. Bugün İstanbul'a gelecek olan Fransız temsilci kadrosunu açıkladı. Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim, sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Kongolo ile Sidibe'yi İstanbul'a getirmeme kararı aldı.

İşte Monaco'nun kadrosu;

Kale: Subasic, Benaglio, Sy

Savunma: Glik, Jemerson, Jorge, Raggi, Toure

Orta Saha: Boschillia, Fabinho, Lemar, Moutinho, Doram, Rony Lopes, Tielemans

Forvet: Baldé, Carrillo, Diakhaby, Ghezzal, Jovetic