 Monaco yıldızlarını İstanbul'a getirmedi! – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Monaco yıldızlarını İstanbul'a getirmedi!

    Monaco yıldızlarını İstanbul'a getirmedi!

    Temsilcimiz Beşiktaş'ın yarın karşılaşacağı Monaco'nun kadrosu açıklandı. Fransız temsilcisi İstanbul'a 3 yıldızından yoksun geliyor...

    Şampiyonlar Ligi grup mücadelesinde temsilcimizi Beşiktaş, yarın akşam Vodafone Park'ta Monaco'yu konuk edecek. Bugün İstanbul'a gelecek olan Fransız temsilci kadrosunu açıkladı. Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim, sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Kongolo ile Sidibe'yi İstanbul'a getirmeme kararı aldı.

    İşte Monaco'nun kadrosu;

    Kale: Subasic, Benaglio, Sy
    Savunma: Glik, Jemerson, Jorge, Raggi, Toure
    Orta Saha: Boschillia, Fabinho, Lemar, Moutinho, Doram, Rony Lopes, Tielemans
    Forvet: Baldé, Carrillo, Diakhaby, Ghezzal, Jovetic

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:22
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