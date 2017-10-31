 Qarabağ, Madrid'de tarih yazdı – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Qarabağ, Madrid'de tarih yazdı

    Qarabağ, Madrid'de tarih yazdı

    Qarabağ, son yarım saati 10 kişi oynadığı maçta Atletico Madrid ile deplasmanda 1-1 berabere kalmayı başardı.

    Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynanan Azerbaycan temsilcisi Qarabağ, İspanyol devi Atletico'ya bir çelme daha taktı: 1-1

    40. dakikada Michel'in golüyle geriye düşen İspanyol devi, 56. dakikada Thomas'ın harika golüyle skora dengeyi getirdi. 59. dakikada Pedro Henrique'nin atılmasıyla 10 kişi kalan rakibi önünde oyunu tek kaleye çeviren Simeone'nin öğrencileri bir dönemde Süper Lig'de oynayan kaleci Sehic'i geçmeyei başaramadı.

    Bu skorun ardından 3. beraberliğini alan Atletico Madrid gruptan çıkma şansını zora soktu. Devler Ligi tarihinde deplasmanda ilk puanını alan Azeri temsilcisi ise 2 puana yükseldi.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:58
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