Qarabağ, Madrid'de tarih yazdı
Qarabağ, son yarım saati 10 kişi oynadığı maçta Atletico Madrid ile deplasmanda 1-1 berabere kalmayı başardı.
40. dakikada Michel'in golüyle geriye düşen İspanyol devi, 56. dakikada Thomas'ın harika golüyle skora dengeyi getirdi. 59. dakikada Pedro Henrique'nin atılmasıyla 10 kişi kalan rakibi önünde oyunu tek kaleye çeviren Simeone'nin öğrencileri bir dönemde Süper Lig'de oynayan kaleci Sehic'i geçmeyei başaramadı.
Bu skorun ardından 3. beraberliğini alan Atletico Madrid gruptan çıkma şansını zora soktu. Devler Ligi tarihinde deplasmanda ilk puanını alan Azeri temsilcisi ise 2 puana yükseldi.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 00:58
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 20
Yorum
DEMOKRASİ Tff bjk yi kolluyor ndaye ne yapmış
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Kayserisporlu oyuncu yerdeyken gol
Toplam 24
Yorum
deryam366 kayserili futbolcu numara yapıyordu isteseydi kalkardı oynardı bilerek yerde kaldı fenerin atağını kesmek için
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Dilmen'den Kocaman'a eleştiri
Toplam 1
Yorum
deryam366 dilmen çok biliyordu da fenerin başında neden 10 hafta kaldı yapsaydı doğruları o zaman konuşmak kolay tabi r aykut cesaretin sembolüdür
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