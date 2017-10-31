 PSG'den tarihi fark – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    PSG'den tarihi fark

    PSG'den tarihi fark

    Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorilerinden Paris Saint Germain 4. maçlar sonunda 2. tur biletini aldı: 5-0

    Parc des Princes'ta konuk ettiği Anderlecht karşısında PSG, 30. dakikada Marco Verratti ve 45. dakikada Neymar'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

    İkinci yarıda ise sahnede sürpriz bir isim vardı. 52, 72 ve 78. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapan Layvin Kurzawa gecenin yıldızı oldu.


    Bu galibiyetle 12 puana çıkan Fransız devi liderliğini sürdürdü. Belçika temsilcisi ise bu haftayı da puansız kapattı.

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:01
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    PSG'den tarihi fark haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.