PSG'den tarihi fark

Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorilerinden Paris Saint Germain 4. maçlar sonunda 2. tur biletini aldı: 5-0

Parc des Princes'ta konuk ettiği Anderlecht karşısında PSG, 30. dakikada Marco Verratti ve 45. dakikada Neymar'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.



İkinci yarıda ise sahnede sürpriz bir isim vardı. 52, 72 ve 78. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapan Layvin Kurzawa gecenin yıldızı oldu.





Bu galibiyetle 12 puana çıkan Fransız devi liderliğini sürdürdü. Belçika temsilcisi ise bu haftayı da puansız kapattı.



