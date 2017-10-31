PSG'den tarihi fark
Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorilerinden Paris Saint Germain 4. maçlar sonunda 2. tur biletini aldı: 5-0
İkinci yarıda ise sahnede sürpriz bir isim vardı. 52, 72 ve 78. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapan Layvin Kurzawa gecenin yıldızı oldu.
Bu galibiyetle 12 puana çıkan Fransız devi liderliğini sürdürdü. Belçika temsilcisi ise bu haftayı da puansız kapattı.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:01
-
Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 20
Yorum
DEMOKRASİ Tff bjk yi kolluyor ndaye ne yapmış
-
Kayserisporlu oyuncu yerdeyken gol
Toplam 24
Yorum
deryam366 kayserili futbolcu numara yapıyordu isteseydi kalkardı oynardı bilerek yerde kaldı fenerin atağını kesmek için
-
Dilmen'den Kocaman'a eleştiri
Toplam 1
Yorum
deryam366 dilmen çok biliyordu da fenerin başında neden 10 hafta kaldı yapsaydı doğruları o zaman konuşmak kolay tabi r aykut cesaretin sembolüdür
PSG'den tarihi fark haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.