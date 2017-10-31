Bayern Münih, İskoçya'da turladı
Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Celtic’i 2-1 mağlup etti. Bayern Münih, bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi.
Almanya şampiyonu olarak 1. torbadan girdiği B Grubu'nda 4. maçında 3. galibiyetini alan Bayern Münih, Celtic deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyet ile son iki hafta öncesinde son 16 turuna kalmayı garantiledi.
Gol perdesini Bayern açtı. 22. dakikada kaleci Sven Ulreich'in degajında seken topta kaleciyi de geçen Kingsley Coman takımını öne geçirdi. McGregor 74'te beraberliği sağlarken, bundan 3 dakika sonra Javi Martinez'in attığı gol skoru belirledi: 1-2
Bu sonuçla puanını 9'a çıkaran Bayern Münih, Paris Saint-Germain'in 4'te 4 yaptığı grupta Fransız ekibi ile beraber gruptan çıkmayı garantiledi. Celtic ise 3 puanda kaldı.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:00
-
Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 20
Yorum
DEMOKRASİ Tff bjk yi kolluyor ndaye ne yapmış
-
Kayserisporlu oyuncu yerdeyken gol
Toplam 24
Yorum
deryam366 kayserili futbolcu numara yapıyordu isteseydi kalkardı oynardı bilerek yerde kaldı fenerin atağını kesmek için
-
Dilmen'den Kocaman'a eleştiri
Toplam 1
Yorum
deryam366 dilmen çok biliyordu da fenerin başında neden 10 hafta kaldı yapsaydı doğruları o zaman konuşmak kolay tabi r aykut cesaretin sembolüdür
Bayern Münih, İskoçya'da turladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.