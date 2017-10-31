 Bayern Münih, İskoçya'da turladı – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Bayern Münih, İskoçya'da turladı

    Bayern Münih, İskoçya'da turladı

    Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Celtic’i 2-1 mağlup etti. Bayern Münih, bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi.

    Almanya şampiyonu olarak 1. torbadan girdiği B Grubu'nda 4. maçında 3. galibiyetini alan Bayern Münih, Celtic deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyet ile son iki hafta öncesinde son 16 turuna kalmayı garantiledi.

    Gol perdesini Bayern açtı. 22. dakikada kaleci Sven Ulreich'in degajında seken topta kaleciyi de geçen Kingsley Coman takımını öne geçirdi. McGregor 74'te beraberliği sağlarken, bundan 3 dakika sonra Javi Martinez'in attığı gol skoru belirledi: 1-2

    Bu sonuçla puanını 9'a çıkaran Bayern Münih, Paris Saint-Germain'in 4'te 4 yaptığı grupta Fransız ekibi ile beraber gruptan çıkmayı garantiledi. Celtic ise 3 puanda kaldı.

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:00
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