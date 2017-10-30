UEFA'dan Cüneyt Çakır'a yine bir dev maç
Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba günü Tottenham ile Real Madrid arasında oynanacak dev maçı Cüneyt Çakır yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray - Fenerbahçe maçını yöneten ve kararlarıyla tartışılan Cüneyt Çakır'a UEFA'dan flaş bir görev geldi.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 yendiği maçı yöneten Cüneyt çakır, yine dev bir maça atandı.
UEFA, Çarşamba akşamı Tottenham ile Real Madrid arasında Wembley Stadı'nda oynanacak 'Haftanın Maçı'nı yönetecek.
Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
Bu arada Cüüneyt Çakır, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'ini iki deplasman maçını yönetti. Bu maçlarda Real Madrid, Napoli'yi 3-1 yenerken, ezeli rakibi Real Madrid'e 2-1 mağlup oldu.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:01
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Galatasaray "büyük" maç kazanamıyor
Toplam 4
Yorum
Özgür Nasıl kazansın tudor hoca değilki anca düzgün giden takımı sabote eder topu gomiş e ulsştıran tek topçu rodriges o da yedek
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Kral çıplak!
Toplam 7
Yorum
BJK1903 BJK ya yapılanlar, şimdi GS ye yapılıyor.Taraflı maç yöneten hakemler.
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Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza
Toplam 33
Yorum
Yargı Caner hakemin kulağına mı fısıldamıştı? (!)
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a yine bir dev maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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