 UEFA'dan Cüneyt Çakır'a yine bir dev maç – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    UEFA'dan 'a yine bir dev maç

    UEFA'dan Cüneyt Çakır'a yine bir dev maç

    Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba günü ile arasında oynanacak dev maçı yönetecek.

    Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray - Fenerbahçe maçını yöneten ve kararlarıyla tartışılan 'a UEFA'dan flaş bir görev geldi.

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 yendiği maçı yöneten Cüneyt çakır, yine dev bir maça atandı.

    UEFA, Çarşamba akşamı ile arasında Wembley Stadı'nda oynanacak 'Haftanın Maçı'nı yönetecek.

    Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

    Bu arada Cüüneyt Çakır, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'ini iki deplasman maçını yönetti. Bu maçlarda Real Madrid, Napoli'yi 3-1 yenerken, ezeli rakibi Real Madrid'e 2-1 mağlup oldu.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:01
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