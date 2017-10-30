UEFA'dan Cüneyt Çakır'a yine bir dev maç

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray - Fenerbahçe maçını yöneten ve kararlarıyla tartışılan Cüneyt Çakır'a UEFA'dan flaş bir görev geldi.



Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 yendiği maçı yöneten Cüneyt çakır, yine dev bir maça atandı.



UEFA, Çarşamba akşamı Tottenham ile Real Madrid arasında Wembley Stadı'nda oynanacak 'Haftanın Maçı'nı yönetecek.



Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.



Bu arada Cüüneyt Çakır, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'ini iki deplasman maçını yönetti. Bu maçlarda Real Madrid, Napoli'yi 3-1 yenerken, ezeli rakibi Real Madrid'e 2-1 mağlup oldu.