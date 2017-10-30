 Devler sahne alıyor – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Devler sahne alıyor

    Devler sahne alıyor

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları yarın başlayacak.

    Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. hafta karşılaşmaları, yarın ve 1 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi , G Grubu'ndaki 4. maçında, çarşamba günü saat 20.00'de Fransa'nın takımını konuk edecek.

    Ligde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

    Yarın:
    22.45 Manchester United (İngiltere) - Benfica (Portekiz)

    22.45 Basel (İsviçre) - CSKA Moskova (Rusya)

    22.45 Celtic (İskoçya) - Bayern Münih (Almanya)

    22.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Anderlecht (Belçika)

    22.45 Roma (İtalya) - Chelsea (İngiltere)

    22.45 Atletico Madrid (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan)

    22.45 Olympiakos (Yunanistan) - Barcelona (İspanya)

    22.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Juventus (İtalya)

    1 Kasım Çarşamba:
    20.00 Beşiktaş - Monaco (Fransa)

    22.45 Liverpool (İngiltere) - Maribor (Slovenya)

    22.45 Sevilla (İspanya) - Spartak Moskova (Rusya)

    22.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)

    22.45 Napoli (İtalya) - Manchester City (İngiltere)

    22.45 Porto (Portekiz) - Leipzig (Almanya)

    22.45 Tottenham (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

    22.45 Borussia Dortmund (Almanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:48
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