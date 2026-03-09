Rizespor Altın Buldu

Rizespor, sahasında Antalyaspor’u Qazim Laçi’nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Üst üste 3. galibiyetini alan Karadeniz ekibi çıkışını sürdürdü
Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk etti. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Rizespor'a galibiyeti getiren golü 10. dakikada penaltıdan Laci kaydetti. Özellikle iç sahadaki dirençli performansıyla dikkat çeken yeşil-mavililer, üst üste 3. galibiyetini alarak çıkşını sürdürdü. Rizespor, ligin 26. haftasında zorlu bir deplasman maçına çıkacak ve Trabzonspor'un konuğu olacak. Antalyaspor ise evinde Gaziantep FK'yi konuk edecek.