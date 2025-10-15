Emrecan Bulut'tan Takımıma daha çok katkı sağlamak istiyorum sözleri!

Çaykur Rizesporlu oyuncu Emrecan Bulut, oynama şansı bulduğu dakikaları en iyi şekilde değerlendirmek ve takımına daha çok katkı sağlamak istediğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Çaykur Rizespor, karşılaşmanın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 22 yaşındaki futbolcu Emrecan Bulut, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak iyi bir yerde bitirmek istediklerini dile getirdi. Yeni gelen transferlerle takımın daha da güçlendiğini ve bu etkiyi maçlara da yansıtmak istediklerini ifade eden Bulut, "Transferlerin geç gelmesi, sakatlıklar gibi olumsuzluklar oldu. Bunun dışında kendi performansımda bulduğum süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Bunun için elimden geleni yapıyorum. İnşallah takımıma daha çok katkı sağlamak istiyorum. Geçen yıl da takımımız iyiydi bu yıl da transferler yaptık ve bunun üzerine koyduk. Bunun etkisini sahaya koymak istoruyuz. Güzel bir şekilde puan toplayıp ligi güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz. Üst taraflara tırmanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ettiklerini de belirten Emrecan, "Milli takımlarında olan arkadaşlarımız da aramıza katılacak. Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu maçtan da puan almak istiyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi olur, güzel bir maç oynayıp güzel bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.