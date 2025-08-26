CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Rizespor Taylan Antalyalı Çaykur Rizespor’da antrenmana çıktı

Rizespor'un kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı, eski takımı Galatasaray'a karşı oynayacakları karşılaşma öncesi takımla birlikte antrenmanlara başladı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 14:39
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Galatasaray ile sözleşmesi feshedilen ve geçen sezonu Bodrum FK'da kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı ile anlaştı. 30 yaşındaki oyuncu, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'un antrenmanında yer aldı. Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanda dar alan kısa pas çalışmasında yer alan oyuncu kısa süre takıma adapte oldu.

Çaykur Rizespor'un 2 yıllık sözleşme imzaladığı Taylan Antalyalı, geçen sezon Bodrum FK formasıyla çıktığı 26 müsabakada 1 gol ve 1 asist üretmişti.

Kaynak: DHA

