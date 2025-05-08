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Haberler Rizespor Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turgut’u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turgut’u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turgut’u kabul etti

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut ve beraberindeki yöneticiler, dün Ankara'da bir dizi görüşmelerde bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Başkan Turgut'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız İbrahim Turgut, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Başkanımız İbrahim Turgut, nazik kabulleri ve değerli tavsiyeleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ve şükranlarını sundu" ifadelerine yer verildi.

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