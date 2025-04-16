Varsa yoksa galibiyet

Trendyol Süper Lig'de son 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alan ve son olarak Karadeniz derbisinde Trabzonspor'a kaybeden Çaykur Rizespor, evindeki Eyüp maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Alt taraftan uzaklaşmak isteyen Atmacalar, Avrupa kupalarını hedefleyen formda rakibini eli boş göndermenin planlarını yapıyor.

Teknik Direktör İlhan Palut da Eyüp maçı öncesinde destek istedi. Palut, "Bulunduğumuz durumu hep beraber dert edinmeli ve aşmalıyız. Zor bir tecrübe. Sıralamanın farklı bir yönü... Bugün burada olmak istemezdik. Maalesef buradayız. Taraftarımızı, camiamızı üzüyoruz, farkındayım. Ayakta kalmalı, dimdik durmalı, savaşmalıyız" dedi.