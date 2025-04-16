  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Rizespor Varsa yoksa galibiyet

Varsa yoksa galibiyet

4 maçtır kazanamayan Rizespor, sahasında Eyüp’ü yenerek düzlüğe çıkmanın planlarını yapıyor

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Varsa yoksa galibiyet

Trendyol Süper Lig'de son 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alan ve son olarak Karadeniz derbisinde Trabzonspor'a kaybeden Çaykur Rizespor, evindeki Eyüp maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Alt taraftan uzaklaşmak isteyen Atmacalar, Avrupa kupalarını hedefleyen formda rakibini eli boş göndermenin planlarını yapıyor.

Teknik Direktör İlhan Palut da Eyüp maçı öncesinde destek istedi. Palut, "Bulunduğumuz durumu hep beraber dert edinmeli ve aşmalıyız. Zor bir tecrübe. Sıralamanın farklı bir yönü... Bugün burada olmak istemezdik. Maalesef buradayız. Taraftarımızı, camiamızı üzüyoruz, farkındayım. Ayakta kalmalı, dimdik durmalı, savaşmalıyız" dedi.

G.Saray'dan flaş hamle! Osimhen'in yerine...
Reklam - Türk Telekom
DİĞER
Şampiyonlar Ligi'nde 6 yıl sonra bir ilk | Aston Villa-PSG maçında ilginç olay! Dortmund, Barça'yı yıkamadı
DEM Parti duyurdu: Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi! Bakan Memişoğlu açıkladı: Ana damarda yırtılma var
F.Bahçe'ye Arda piyangosu!
G.Saray'a Süper Lig'den flaş transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona yarı final biletini kaptı! Barcelona yarı final biletini kaptı! 00:35
PSG yarı finale yükseldi! PSG yarı finale yükseldi! 00:35
F.Bahçe'ye Oosterwolde müjdesi! F.Bahçe'ye Oosterwolde müjdesi! 00:35
G.Saray'a Süper Lig'den flaş transfer! G.Saray'a Süper Lig'den flaş transfer! 00:35
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 00:35
Kenan Yıldız'a Premier Lig kancası! Kenan Yıldız'a Premier Lig kancası! 00:35
Daha Eski
Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı 00:35
Milli halterci Kahriman Avrupa Şampiyonu! Milli halterci Kahriman Avrupa Şampiyonu! 00:35
G.Saray'da 2 yıllık imza! G.Saray'da 2 yıllık imza! 00:35
Buruk'tan öğrencilerine uyarı! Buruk'tan öğrencilerine uyarı! 00:35
G.Saraylı o isme fırsat doğdu! G.Saraylı o isme fırsat doğdu! 00:35
G.Saray bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı G.Saray bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı 00:35