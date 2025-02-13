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Haberler Rizespor Ali Sowe'dan Galatasaray'a gözdağı

Ali Sowe'dan Galatasaray'a gözdağı

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Çaykur Rizespor'da golcü futbolcu Ali Sowe, sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 14:43
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Ali Sowe'dan Galatasaray'a gözdağı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Ali Sowe, Galatasaray maçını dört gözle beklediklerine belirterek, "Galatasaray maçı güzel, her oyuncunun oynamak isteyeceği bir maç olacak. Takım olarak büyük bir ilgiyle bekliyoruz. Hafta boyunca hazırlanma şansımız olacak. Takım arkadaşlarımla birlikte bu maça kazanmak için sahaya çıkacağız. Galatasaray'a karşı kazanmak, takım olarak da bireysel anlamda da çok önemli bir galibiyet olur. Çok zor bir maç olacak ama en iyi performansımızı sergileyip bizim açımızdan en iyi sonucu almak için sahaya çıkacağız" diye konuştu.

Rizespor'da mutlu olduğunu ifade eden Sowe, "Çünkü takım arkadaşlarımla, hocamla çalışma fırsatı yakaladım. Takım arkadaşlarım bana her zaman çok fazla yardımcı oluyor. Kariyer olarak baktığımızda tabii ki istediğim seviyede değilim. Her zaman pozitif sonuçlarla ilerlediğimiz takdirde istediğim seviyeye geleceğimi düşünüyorum. Fakat şu anlık bununla yetiniyorum" şeklinde konuştu.

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