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Haberler Rizespor Rizespor'da Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş maçı açıklaması! "Pişmanlıklarımız var"

Rizespor'da Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş maçı açıklaması! "Pişmanlıklarımız var"

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan Rizespor'da Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 22:32
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Rizespor'da Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş maçı açıklaması! "Pişmanlıklarımız var"

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan Rizespor'da Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu. Ghezzal, karşılaşmanın kendisi için özel olduğunu belirtti. İşte o ifadeler...

"PİŞMANLIKLARIMIZ VAR"

Benim için özel bir karşılaşma oldu. Eski takım arkadaşlarıma karşı oynadım. Beşiktaş'ta özel günlerim geçti. Maça gelecek olursak karşılaşmanın ilk yarısında bazı pişmanlıklarımız olabilir. Maçın genelinde de aynı şekilde. İlk yarıda 45 dakika boyunca çok iyi oynadık, pozisyonlara girdik. İkinci yarıda biraz düşüş yaşadık. Genel anlamda pişmanlıklarımız var.

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