Dal Varesanovic: Herkes büyük liglerde oynamak ister

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında pazar günü deplasmanda oynayacakları Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman toplantı ile başladı. Yeşil-mavililerin genç oyuncusu Dal Varesanovic antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"6 PUANLIK BİR MAÇ OLACAK"

Başakşehir maçına çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Dal Varesanovic, "Başakşehir maçına her maça hazırlandığımız gibi hazırlandık. Onlar da bizim gibi Avrupa için mücadele ediyorlar. Bence 3 puanlık maç değil de 6 puanlık bir maç olacak. Onlar da bizim gibi kazanmak isteyecekler ama biz çok iyi hazırlandık ve kazanmak istiyoruz. Deplasmanda istediğimiz sonuçları alamadık. Taraftarımız geldiği zaman deplasman maçlarında bizim için itici bir güç oluyorlar. Umarım gelirler ve İstanbulspor maçında oynadığımız gibi oynayıp 3 puanı alırız" diye konuştu.

"TEK ODAK NOKTAMIZ OLABİLDİĞİNCE MAÇ KAZANMAK"

Odak noktalarının maç kazanmak olduğunu söyleyen Varesanovic, "Herkes büyük liglerde mücadele etmek ister. Ben şu anda bireyselin yanı sıra takımın ve kulübün hedeflerine odaklanmış vaziyetteyim. Şu an tek odak noktamız olabildiğince maç kazanmak. İlhan hoca hakkında ne söyleyebilirim ki. Türkiye'de herkes onun hocalık meziyetlerini ve nasıl iyi bir teknik direktör olduğunu biliyor. Sezon başında hiç kimse bu takıma inanmazken, genç oyuncu grubu oluşturdu. Belki de takıma inanan tek kişiydi. Bu takımı kurduktan sonra neler yapabildiğini herkes gördü. Şu an da benim ana hedefim Rizespor'la Avrupa kupalarında oynamak" diye konuştu.