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Çaykur Rizespor'da İlhan Palut: Çok değerli bir galibiyet aldık

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, puan tablosunda alt sıralardan kurtulmak ve üst sıralara yönelmek için önemli bir maç olduğunu söyleyerek, “Çok değerli bir galibiyet aldık” dedi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 21:44
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Çaykur Rizespor'da İlhan Palut: Çok değerli bir galibiyet aldık

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Keyifli bir maç olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Palut, "İyi bir performans sergiledik. Birçok pozisyona girdik ve goller bulduk. Çok değerli bir galibiyet aldık. Takımımı kutluyorum. Hem süregelen son derece kötü bir deplasman grafiğini terse çevirmek için bir şanstı. Hem de aşağıyla aramızdaki bağı kurtarmak ve yüzümüzü yukarıya döndürmek adına önemli bir 3 puandı" diye konuştu.

Avrupa kupalarına katılma durumuyla ilgili düşüncelerini aktaran İlhan Palut, "Avrupa hedefimizi ligin hiç istemediğimiz yerinde dillendirdik. Maalesef kötü bir periyot yaşadık. Artık ligin bitmesine çok az bir süre kaldı. Her maçımıza puanlar kazanmak için çıkacağız. Alacağımız en yüksek puan ve olabileceğimiz en iyi pozisyon. Bu haftalık da böyle geçelim. En iyisi için çalışacağız" şeklinde konuştu.

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