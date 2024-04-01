Haberler Rizespor Palut yakışır

Palut yakışır

Rizespor’un İngiliz yıldızı Shelvey, İlhan Palut’u Newcastle’dan hocası Howe’a benzetirken, Premier Lig’de takım çalıştırabileceğini söyledi

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Palut yakışır

Trendyol Süper Lig'in flaş ekiplerinden Çaykur Rizespor'un İngiliz yıldızı Jonjo Shelvey, teknik direktör İlhan Palut'u övdü. Palut'u İngiltere'deki teknik direktörüne benzeten Shelvey, "İlhan Palut'u Newcastle United menajeri Eddie Howe'a benzetiyorum. Çok çalışkan ve sistemli bir teknik direktör. İngiltere Premier Lig'de rahatlıkla takım çalıştırabilir" dedi. Bu sezon 26 maçta 2 gol, 4 asistle oynayan 31 yaşındaki İngiliz orta saha, ailesinin Rize'de olmaktan mutlu olduğunu da belirterek, "Çocuklarım burayı çok seviyor. Kulüp benim ne istediğimi biliyor, burada kalmak beni çok mutlu eder. Rize'nin havası İngiltere'nin havasına benziyor" değerlendirmesinde bulundu.

DİĞER
Panathinaikos, PAOK engelini geçemedi! Fatih Terim hakeme isyan etti: "Reziller"
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genel Merkezi'nde önemli açıklamalar
Galatasaray'da Muslera kararı! Anlaşma şartları...
F.Bahçe'ye Krunic müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hedef 2’de 2
Avrupa'yı zorlarız
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Krunic müjdesi! F.Bahçe'ye Krunic müjdesi! 00:38
PSG dev maçta Marsilya'yı devirdi! PSG dev maçta Marsilya'yı devirdi! 00:23
PSG dev maçta Marsilya'yı devirdi! PSG dev maçta Marsilya'yı devirdi! 00:20
İngiliz basını duyurdu! G.Saray'a Eriksen müjdesi İngiliz basını duyurdu! G.Saray'a Eriksen müjdesi 00:13
F.Bahçe ve G.Saray'da büyük yaprak dökümü! F.Bahçe ve G.Saray'da büyük yaprak dökümü! 00:13
Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte kalan maçlar Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte kalan maçlar 00:13
Daha Eski
Ve anlaşma tamam! İşte G.Saray'ın yeni sezondaki ilk transferi Ve anlaşma tamam! İşte G.Saray'ın yeni sezondaki ilk transferi 00:13
İşte Chamberlain'in dönüş tarihi! İşte Chamberlain'in dönüş tarihi! 00:13
Karar verildi! Yollar ayrılıyor Karar verildi! Yollar ayrılıyor 00:13
Okan Buruk'tan stoper kararı! Hatayspor maçında... Okan Buruk'tan stoper kararı! Hatayspor maçında... 00:13
Cenk Tosun'un yeni durağı netleşiyor! Cenk Tosun'un yeni durağı netleşiyor! 00:13
Aslan'a genç stoper! Nelsson ve Sanchez giderse... Aslan'a genç stoper! Nelsson ve Sanchez giderse... 00:13