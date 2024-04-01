Palut yakışır

Trendyol Süper Lig'in flaş ekiplerinden Çaykur Rizespor'un İngiliz yıldızı Jonjo Shelvey, teknik direktör İlhan Palut'u övdü. Palut'u İngiltere'deki teknik direktörüne benzeten Shelvey, "İlhan Palut'u Newcastle United menajeri Eddie Howe'a benzetiyorum. Çok çalışkan ve sistemli bir teknik direktör. İngiltere Premier Lig'de rahatlıkla takım çalıştırabilir" dedi. Bu sezon 26 maçta 2 gol, 4 asistle oynayan 31 yaşındaki İngiliz orta saha, ailesinin Rize'de olmaktan mutlu olduğunu da belirterek, "Çocuklarım burayı çok seviyor. Kulüp benim ne istediğimi biliyor, burada kalmak beni çok mutlu eder. Rize'nin havası İngiltere'nin havasına benziyor" değerlendirmesinde bulundu.