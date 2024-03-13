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Çaykur Rizespor'da Casper Hojer: Galatasaray maçını unutturacağız!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ev sahibi ekipte Casper Hojer açıklamalarda bulundu ve Galatasaray maçını unutturmak istediklerini dile getirdi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 17:55
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Çaykur Rizespor'da Casper Hojer: Galatasaray maçını unutturacağız!

Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında 17 Mart Pazar günü saat 13.30'da evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde toplantı ile başlayan antrenman, ısınma çalışması ile devam etti.

Çaykur Rizespor'un deneyimli savunma oyuncusu Casper Hojer antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CASPER HOJER: GALATASARAY MAÇINI UNUTTURMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Gaziantep FK maçının zor bir karşılaşma olacağını dile getiren Hojer, "Bizi zor bir karşılaşma beklediğini söyleyebilirim. Beşiktaş ile oynadıkları maçı izledim. Sahada çok iyi bir takım vardı. Biz de evimizde oynamanın avantajını kullanarak iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Çok zor bir maçı geride bıraktık. Belki güzel bir gol attım ama aynı zamanda karşılaşmada penaltı yaptırdım. Çok zor bir karşılaşma oldu. Kötü bir mağlubiyet oldu. Bunu unutturmak lazım ve mümkünse o maçtan dersler çıkarmamız gerekiyor. Galatasaray maçını unutturmak için elimizden geleni yapacağız. İyi oyuncularımız var. Sahamızdaki gücümüzü tekrardan gösterip, iyi gidişatımızı Gaziantep FK maçında devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

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