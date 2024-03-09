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Çaykur Rizespor'da Mithat Pala ameliyat edilecek

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçında sakatlanan Mithat Pala'nın ameliyat edileceği açıklandı. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 11:50
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Çaykur Rizespor'da Mithat Pala ameliyat edilecek

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçında sakatlanan Mithat Pala'nın ameliyat edileceği açıklandı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Dün Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Mithat Pala'nın yapılan acil muayene ve tetkikleri sonucunda fibula kemiğinde spiral kırık tespit edilmiş olup, ameliyat edilmesine karar verilmiştir. Mithat Pala'nın tahmini spora dönüş süresi 6-10 hafta olarak öngörülmektedir." denildi.

Açıklamada, "Ailemizin değerlisi, gözümüzün nuru geçmiş olsun Mithat'ımız. Seni en kısa süre içerisinde yanımızda görmeyi diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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