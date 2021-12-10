Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, ilk yarıda kalan maçlarının en önemli ve zorunu İzmir ekibine karşı oynayacaklarını belirtti. Hamzaoğlu, "Bu ligde kalacağız. Bu lige tutunacağız. Bu mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Göztepe maçının ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Sahamızda güçlü bir takımız. Etkili ve iyi oynayan bir takımız. Kendi saha avantajımızı kullanarak bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılmayı umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ RİZE'DE 2'DE 2

Tecrübeli teknik adam, ilk yarıda 3 iç saha ve 1 deplasman maçına çıkacaklarını hatırlatarak, "Çok kritik bir süreç bizim için. Kenetlenip, birlikte mücadele edip bu süreçten olumlu şekilde çıkmayı düşünüyoruz. Bunun ilk ayağı olan Göztepe maçını iyi bir sonuçla bitirip kazanırsak sonra Malatya karşısına daha güçlü çıkacağız. İki haftada iç sahada 6 puan alabilirsek çok önemli bir kazanç olacak. Alacağımız galibiyetler Sivas deplasmanında belki de ilk deplasman puanlarımızı kazandıracak" değerlendirmesinde bulundu.