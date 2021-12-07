Deplasmanda sıfır çekti!

Fenerbahçe deplasmanında 4-0 kaybeden Rizespor, dış sahadaki kötü gidişatı durduramadı. Özellikle deplasmanda bu sezon sergilediği performans ile hayal kırıklığı yaratan yeşil- mavililer, Kadıköy'den de puan çıkartamadı.
Fenerbahçe deplasmanında 4-0 kaybeden Rizespor, dış sahadaki kötü gidişatı durduramadı. Özellikle deplasmanda bu sezon sergilediği performans ile hayal kırıklığı yaratan yeşil- mavililer, Kadıköy'den de puan çıkartamadı. Karadeniz ekibi, bu sezon Fenerbahçe karşılaşması ile birlikte deplasmandan 8. kez puansız ayrılarak, sıfır çekti.