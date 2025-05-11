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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Real Madrid Barcelona-Real Madrid El Clasico maçı CANLI (Arda Güler ilk 11'de)

Barcelona-Real Madrid El Clasico maçı CANLI (Arda Güler ilk 11'de)

İspanya La Liga'nın 35. haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Ligde lider konumda yer alan Barcelona sahasında milli yıldızımız Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid'i konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 15:26 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 15:28
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Barcelona-Real Madrid El Clasico maçı CANLI (Arda Güler ilk 11'de)

İspanya La Liga'nın 35. haftası dev bir maça sahne oluyor. Ligde lider konumda yer alan Barcelona sahasında Real Madrid'i konuk ediyor.

Sezonu şampiyonlukla noktalamak isteyen iki takım için bu karşılaşma hayati önem taşıyor.

Milli yıldızımız Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıktığı bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE BARCELONA-REAL MADRID MAÇI 11'LERİ:

Barcelona:

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Asencio, Fran Garcia, Ceballos, Valverde, Bellingham, Arda, Mbappe, Vinicius Jr.

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona-Real Madrid El Clasico mücadelesi TSİ 17.15'te başlayacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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