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Real Madrid ve Ancelotti Süper Kupa tarihine geçti

2024 UEFA Süper Kupa finalinde Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Real Madrid, 6. şampiyonluğuna ulaşarak Süper Kupa'yı en çok kazanan takım oldu.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 13:02
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Real Madrid ve Ancelotti Süper Kupa tarihine geçti

REAL MADRİD VE ANCELOTTİ, SÜPER KUPA TARİHİNE GEÇTİ

2024 UEFA Süper Kupa finalinde Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Real Madrid, 6. şampiyonluğuna ulaşarak Süper Kupa'yı en çok kazanan takım oldu. İspanyol ekibinin tecrübeli çalıştırıcısı Carlo Ancelotti de kariyerinin 5. Süper Kupası'nı kaldırarak bunu en çok başaran teknik direktör ünvanını ele geçirdi.

2024 UEFA Süper Kupa finalinde son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid, Polonya'daki Varşova Ulusal Stadyumu'nda oynanan maçta son Avrupa Ligi kazananı Atalanta'yı, Federico Valverde ve Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Eflatun-beyazlılar, bu galibiyetle birlikte 5'er şampiyonluğu bulunan Barcelona ve Milan'ı geride bırakarak UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan ekip olma ünvanını da ele geçirdi.

Real Madrid, 2002'de Feyenoord, 2014 ve 2016'da Sevilla, 2017'de Manchester United ve 2022'de Eintracht Frankfurt karşısında galip gelerek kupayı kaldırmıştı. İspanyol ekibi, 1998'de Chelsea, 2000'de Galatasaray ve 2018'de Atletico Madrid'e karşı finalde kaybetmişti.

Ancelotti, Süper Kupa'yı en çok kazanan çalıştırıcı oldu

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kariyerindeki 5. Süper Kupa zaferine ulaşarak bir ilke daha imza attı. İtalyan çalıştırıcı, 4 şampiyonluğu bulunan Pep Guardiola'yı geçerek Süper Kupa'yı en çok kazanan teknik direktör oldu.

Tecrübeli teknik adam, 2003 ve 2007'de Milan ile, 2014 ve 2022'de ise Real Madrid ile Süper Kupa zaferi yaşamıştı.

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