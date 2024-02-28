Haberler Real Madrid İspanyollardan flaş yorum! 'Arda Güler çok üzgün'

İspanyollardan flaş yorum! 'Arda Güler çok üzgün'

Son dakika spor haberi: İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için işler yolunda gitmiyor. Sakatlığını atlatmasının ardından daha fazla süre bulmayı umut eden genç oyuncu, bu sezon yalnızca 92 dakika sahada kaldı. Arda Güler'in bu durumdan dolayı oldukça üzgün olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 16:29
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İspanyollardan flaş yorum! 'Arda Güler çok üzgün'

Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna dahil ettiği Arda Güler, yeni takımıyla işleri yoluna sokabilmiş değil.

İspanyollardan flaş yorum! 'Arda Güler çok üzgün'

İspanyol devinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir süre formasından uzak kalan A Milli yıldız, iyileşmesinin ardından istediklerini şu ana kadar gerçekleştiremedi.

İspanyollardan flaş yorum! 'Arda Güler çok üzgün'

Sadece Kral Kupası'nda Arandina ile oynanan Kral Kupası maçında ilk 11'de yer alan Arda Güler, diğer maçlarda oyuna sonradan dahil oldu.

İspanyollardan flaş yorum! 'Arda Güler çok üzgün'

MODRIC'İN GOLÜ SONRASI OYUNA GİREMEDİ!
İspanya La Liga'da oynanan Sevilla maçı ise tam anlamıyla bir hayal kırıklığı oldu. Doğum gününde oyuna sonradan girmeye hazırlanan Arda Güler, beklediğini bulamadı.

İspanyollardan flaş yorum! 'Arda Güler çok üzgün'

Luka Modric'in 81. dakikada attığı gol sonrası kararını değiştiren İtalyan teknik Ancelotti, Arda Güler yerine Dani Ceballos'u oyuna dahil etti.

İspanyollardan flaş yorum! 'Arda Güler çok üzgün'

Yedek kulübesine geri dönen Arda Güler, karşılaşmayı süre alamadan tamamladı.

İspanyollardan flaş yorum! 'Arda Güler çok üzgün'

NICO PAZ'DAN AZ OYNADI!
İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre; Arda Güler, Real Madrid'de istediği süreleri alamaması nedeniyle sorun yaşıyor.

İspanyollardan flaş yorum! 'Arda Güler çok üzgün'

Bu sezon eflatun-beyazlılarda toplamda 92 dakika süre alabilen genç oyuncu, bu durumdan oldukça mutsuz durumda.

İspanyollardan flaş yorum! 'Arda Güler çok üzgün'

19 yaşındaki futbolcu, bu sezon altyapıdan yetişen ve 127 dakika sahada kalan Nico Paz'dan az süre buldu.

İspanyollardan flaş yorum! 'Arda Güler çok üzgün'

'ARDA GÜLER ÇOK ÜZGÜN'
Söz konusu haberde; Arda Güler'in çok üzgün olduğu ve yaşanılanları anlayamadığı ifade edildi.

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