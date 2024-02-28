İspanyollardan flaş yorum! 'Arda Güler çok üzgün'
Son dakika spor haberi: İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için işler yolunda gitmiyor. Sakatlığını atlatmasının ardından daha fazla süre bulmayı umut eden genç oyuncu, bu sezon yalnızca 92 dakika sahada kaldı. Arda Güler'in bu durumdan dolayı oldukça üzgün olduğu ifade edildi. İşte detaylar...
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MODRIC'İN GOLÜ SONRASI OYUNA GİREMEDİ!
İspanya La Liga'da oynanan Sevilla maçı ise tam anlamıyla bir hayal kırıklığı oldu. Doğum gününde oyuna sonradan girmeye hazırlanan Arda Güler, beklediğini bulamadı.
Luka Modric'in 81. dakikada attığı gol sonrası kararını değiştiren İtalyan teknik Ancelotti, Arda Güler yerine Dani Ceballos'u oyuna dahil etti.
Yedek kulübesine geri dönen Arda Güler, karşılaşmayı süre alamadan tamamladı.
NICO PAZ'DAN AZ OYNADI!
İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre; Arda Güler, Real Madrid'de istediği süreleri alamaması nedeniyle sorun yaşıyor.
Bu sezon eflatun-beyazlılarda toplamda 92 dakika süre alabilen genç oyuncu, bu durumdan oldukça mutsuz durumda.
19 yaşındaki futbolcu, bu sezon altyapıdan yetişen ve 127 dakika sahada kalan Nico Paz'dan az süre buldu.
'ARDA GÜLER ÇOK ÜZGÜN'
Söz konusu haberde; Arda Güler'in çok üzgün olduğu ve yaşanılanları anlayamadığı ifade edildi.
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