İspanyollardan flaş yorum! 'Arda Güler çok üzgün'

Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna dahil ettiği Arda Güler, yeni takımıyla işleri yoluna sokabilmiş değil.

İspanyol devinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir süre formasından uzak kalan A Milli yıldız, iyileşmesinin ardından istediklerini şu ana kadar gerçekleştiremedi.