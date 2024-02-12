Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor! Yeni adresi...
Son dakika spor haberi: Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak büyük ses getiren Arda Güler ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İspanyol basını, eflatun-beyazlıların genç yıldızla ilgili aldığı yeni kararı duyurdu. İşte detaylar...
Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 12:55 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 13:03
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Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak Real Madrid'e imza atan Arda Güler, yeni takımına şanssızlıklarla başladı.
Yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle formasından yaklaşık 6 ay uzak kalan milli futbolcu, Carlo Ancelotti'den forma şansı bekliyor.
Real Madrid formasını şu ana kadar 89 dakika giyen Arda Güler, LaLiga'da oynanan son Girona maçında Vinicius Junior'un yerine 77. dakikada oyuna dahil oldu.
Karşılaşma 4-0'ken oyuna giren milli futbolcu, hücumdaki etkinliğiyle Carlo Ancelotti'den takdir topladı.
Dakikalar 89'u gösterdiğinde rakiplerini bir bir çalımlayarak ceza sahasına giren Arda Güler, aldığı müdahale sonrasında yerde kaldı ve penaltıyı kazandırdı. Ancak penaltı atışında topun başına geçen Joselu, vuruşunda golü atamadı.
Girona maçındaki oyunuyla alkış alan Arda Güler'in ilerleyen maçlarda daha fazla süre bulması beklenirken Real Madrid yönetiminden yeni bir karar geldi.
İspanyol basınında yer alan ve Sabah'ın derlediği haberde; Arda Güler için Avrupa'nın önemli takımlarının takipte olduğu belirtilirken, Real Madrid'in de yeni bir karar aldığı paylaşıldı.
GELECEK SEZON KİRALANACAK
Oyuncuyu ilk süreçte kiralık göndermeyi düşünmediği belirtilen Real Madrid, Arda'nın daha fazla forma şansı bulması için kiralanacağını söyledi.
BAYER LEVERKUSEN VE TOTTENHAM İSTİYOR
Haberde, Arda Güler için iki takımın devrede olduğu belirtildi. Bu takımların ise Bayer Leverkusen ve Tottenham olduğu öğrenildi.
Tottenham'ın transferde en ciddi takım olduğu belirtilirken Bayer Leverkusen'de ise Xabi Alonso'nun takımda kalması halinde adımlar atılacağı ifade edildi.
Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler, şu ana kadar 4 resmi maçta forma giydi ve 89 dakika süre aldı.
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