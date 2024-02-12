Haberler Real Madrid Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor! Yeni adresi...

Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak büyük ses getiren Arda Güler ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İspanyol basını, eflatun-beyazlıların genç yıldızla ilgili aldığı yeni kararı duyurdu. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 12:55 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 13:03
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Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor! Yeni adresi...

Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.

Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor! Yeni adresi...

Sarı-lacivertli ekipte özellikle geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un verdiği tüm şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, Real Madrid'e transfer oldu.

Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor! Yeni adresi...

Yaz transfer döneminde dünyanın en büyük takımları arasında bir transfer yarışına neden olan Arda Güler, tercihini eflatun-beyazlılardan yana kullandı.

Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor! Yeni adresi...

Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak Real Madrid'e imza atan Arda Güler, yeni takımına şanssızlıklarla başladı.

Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor! Yeni adresi...

Yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle formasından yaklaşık 6 ay uzak kalan milli futbolcu, Carlo Ancelotti'den forma şansı bekliyor.

Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor! Yeni adresi...

Real Madrid formasını şu ana kadar 89 dakika giyen Arda Güler, LaLiga'da oynanan son Girona maçında Vinicius Junior'un yerine 77. dakikada oyuna dahil oldu.

Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor! Yeni adresi...

Karşılaşma 4-0'ken oyuna giren milli futbolcu, hücumdaki etkinliğiyle Carlo Ancelotti'den takdir topladı.

Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor! Yeni adresi...

Dakikalar 89'u gösterdiğinde rakiplerini bir bir çalımlayarak ceza sahasına giren Arda Güler, aldığı müdahale sonrasında yerde kaldı ve penaltıyı kazandırdı. Ancak penaltı atışında topun başına geçen Joselu, vuruşunda golü atamadı.

Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor! Yeni adresi...

Girona maçındaki oyunuyla alkış alan Arda Güler'in ilerleyen maçlarda daha fazla süre bulması beklenirken Real Madrid yönetiminden yeni bir karar geldi.

Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor! Yeni adresi...

İspanyol basınında yer alan ve Sabah'ın derlediği haberde; Arda Güler için Avrupa'nın önemli takımlarının takipte olduğu belirtilirken, Real Madrid'in de yeni bir karar aldığı paylaşıldı.

Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor! Yeni adresi...

GELECEK SEZON KİRALANACAK

Oyuncuyu ilk süreçte kiralık göndermeyi düşünmediği belirtilen Real Madrid, Arda'nın daha fazla forma şansı bulması için kiralanacağını söyledi.

Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor! Yeni adresi...

BAYER LEVERKUSEN VE TOTTENHAM İSTİYOR

Haberde, Arda Güler için iki takımın devrede olduğu belirtildi. Bu takımların ise Bayer Leverkusen ve Tottenham olduğu öğrenildi.

Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor! Yeni adresi...

Tottenham'ın transferde en ciddi takım olduğu belirtilirken Bayer Leverkusen'de ise Xabi Alonso'nun takımda kalması halinde adımlar atılacağı ifade edildi.

Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor! Yeni adresi...

Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler, şu ana kadar 4 resmi maçta forma giydi ve 89 dakika süre aldı.

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