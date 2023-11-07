Real Madrid Eduardo Camavinga ile yeni sözleşme imzaladı

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nı mukavelesini 30 Haziran 2029'a kadar uzattı.

Real Madrid'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. " Camavinga ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı"

Camavinga, 2021 senesinde 18 yaşında Real Madrid'e imza attı ve 114 maça çıkmayı başararak ilk iki sezonunda 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Dünya Kulüplre Kupası, 1 EUFA Süpre Kupası, 1 La Liga, 1 Copa Del Rey ve 1 İspanya Süper Kupası olmak üzere 6 kupa sevinci yaşadı.