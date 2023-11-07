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Real Madrid Eduardo Camavinga ile yeni sözleşme imzaladı

İspanya La Liga devi Real Madrid, 2021-2022 sezonunda Fransa Ligue 1 kulübü Rennes'den kadrosuna katttğı 20 yaşındaki futbolcusu Eduardo Camavinga ile yeni sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 19:05 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 19:10
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Real Madrid Eduardo Camavinga ile yeni sözleşme imzaladı

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nı mukavelesini 30 Haziran 2029'a kadar uzattı.

Real Madrid'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. " Camavinga ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı"

Camavinga, 2021 senesinde 18 yaşında Real Madrid'e imza attı ve 114 maça çıkmayı başararak ilk iki sezonunda 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Dünya Kulüplre Kupası, 1 EUFA Süpre Kupası, 1 La Liga, 1 Copa Del Rey ve 1 İspanya Süper Kupası olmak üzere 6 kupa sevinci yaşadı.

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