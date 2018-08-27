Real Madrid farklı kazandı – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    farklı kazandı

    <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a> farklı kazandı

    'nin () ikinci haftasında , deplasmanda Girona'yı 4-1 yendi.

    Madrid ekibi, Montilivi Stadı'nda Girona'yla karşılaştı. Mücadelenin 16. dakikasında ev sahibi takım, Borja Garcia'nın golüyle 1-0 öne geçti.

    , 39. dakikada 'un Asensio'ya yapılan penaltı sonrası bulduğu golle beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

    Karşılaşmanın 52. dakikasında , yine Asensio'ya yapılan müdahale sonrası kazanılan penaltıyı Karim Benzema'nın gole çevirmesiyle üstünlüğü yakaladı.

    59. dakikada , Real Madrid'in üçüncü, 80. dakikada Karim Benzema da dördüncü golünü attı.

    İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 4-1 Real Madrid'in üstünlüğü ile sona erdi.

    Real Madrid, böylece ligin ikinci haftasında da galip gelerek puanını 6'ya çıkarırken, Girona bir puanda kaldı.

    Julen Lopetegui'nin takımı zirveyi geçen sezonun şampiyonu ile paylaşıyor.

    1. 27.8.2018 02:08
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