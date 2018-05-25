Real Madrid, Ronaldo'ya güveniyor
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak Real Madrid, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun yüksek performansına güveniyor.
Zinedine Zidane teknik direktörlüğündeki Real Madrid, grup aşamasından katıldığı Avrupa'nın bir numaralı kupasında zorlanmasına rağmen tecrübesiyle adını finalistler arasına yazdırdı.
Finale kadar çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergileyen İspanya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 30 kez havalandırdı, kalesinde 15 gol gördü.
Real Madrid, H Grubu'nda İngiltere'nin Tottenham, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarıyla mücadele etti. Zorlu geçen maçların ardından grubunu Tottenham'ın ardından 13 puanla ikinci sırada tamamlayan Madrid ekibi, son 16 turunda Fransa'dan Paris Saint-Germain, çeyrek finalde İtalya'dan Juventus, yarı finalde ise Almanya'dan Bayern Münih'i eleyerek adını finale yazdırmayı başardı.
İspanyol ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon kaybettiği takımlar, grup aşamasında Tottenham ve çeyrek final rövanşında Juventus oldu. Madrid ekibi, iki maçta da sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
RONALDO TAKIMINI SIRTLIYOR
Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu, önceki sezonlardaki gibi Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo oldu. Yarı finale kadar forma giydiği her maçta ağları sarsan Ronaldo, turnuva tarihinde üst üste 10 maçta gol atan ilk futbolcu unvanını elde etti.
Grup aşamasında 9, son 16 turunda 3 ve çeyrek finalde de 3 kez ağları sarsan 33 yaşındaki Ronaldo, toplamda attığı 15 golle en yakın rakipleri Liverpoollu Muhammed Salah ve Roberto Firmino'nun 5 gol önünde krallık yarışında açık ara zirvede yer alıyor.
Madrid ekibinde Karim Benzema 4, Marcelo 3, Gareth Bale, Lucas Vazquez, Borja Mayoral, Marco Asensio, Luka Modric, Nacho, Casemiro ve Sergio Ramos birer gol kaydetti.
?UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ MAÇLARI
Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:
|Tur
|Maç
|Sonuç
|H Grubu
|Real Madrid-APOEL
|3-0
|H Grubu
|Borussia Dortmund-Real Madrid-
|1-3
|H Grubu
|Real Madrid-Tottenham Hotspur
|1-1
|H Grubu
|Tottenham Hotspur-Real Madrid
|3-1
|H Grubu
|APOEL- Real Madrid
|0-6
|H Grubu
|Real Madrid-Borussia Dortmund
|3-2
|Son 16
|Real Madrid-PSG
|3-1
|Son 16
|PSG-Real Madrid
|1-2
|Çeyrek final
|Juventus-Real Madrid
|0-3
|Çeyrek final
|Real Madrid-Juventus
|1-3
|Yarı final
|Bayern Münih-Real Madrid
|1-2
|Yarı final
|Real Madrid-Bayern Münih
|2-2
KADROSU
Real Madrid'in Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
KALECİ
|No
|Adı
|O
|G
|1
|Keylor Navas
|10
|0
|13
|Kiko Casilla
|2
|0
DEFANS
|No
|Adı
|O
|G
|2
|Dani Carvajal
|7
|0
|3
|Jesus Vallejo
|1
|0
|4
|Sergio Ramos
|10
|1
|5
|Raphael Varane
|10
|0
|6
|Nacho
|7
|1
|12
|Marcelo
|10
|3
|15
|Theo Hernandez
|3
|0
|19
|Achraf Hakimi
|2
|0
|34
|Jose Leon
|-
|-
ORTA SAHA
|No
|Adı
|O
|G
|8
|Toni Kroos
|11
|0
|10
|Luka Modric
|10
|1
|11
|Gareth Bale
|6
|1
|14
|Casemiro
|11
|1
|17
|Lucas Vazquez
|10
|1
|18
|Marcos Llorente
|1
|0
|20
|Marco Asensio
|11
|1
|22
|Isco
|10
|0
|23
|Mateo Kovacic
|7
|0
|24
|Dani Ceballos
|4
|0
FORVET
|No
|Adı
|O
|G
|7
|Cristiano Ronaldo
|12
|15
|9
|Karim Benzema
|8
|4
|21
|Borja Mayoral
|4
|1
|29
|Franchu
|-
|-
Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)
- 25.5.2018 12:07
-
Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
-
Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
-
Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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