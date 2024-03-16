Pendik son nefeste!

Trendyol Süper Lig'de dibe demir atan iki İstanbul ekibinin mücadelesinde gülen taraf ev sahibi Pendik oldu: 1-0. Kalecisi Alp Arda ile ayakta durmaya çalışan İstanbulspor, Modestas Vorobjovas'ın 75. dakikada kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi Pendikspor'un 90+7'de kazandığı serbest vuruşta Erdem'in ortasına arka direkte Erencan ayak koydu. Kale sahasındaki Halil Akbunar, günün başarılı ismi Alp Arda'yı mağlup etti ve 3 puanı getirdi.

'DAHA DÜŞMEDİK'

İstanbulsporlu futbolcu Mendy Mamadou, Pendikspor maçının ardından hakem yönetimi eleştirdi. Mendy Mamadou yaptığı açıklamada, "Mutlu değilim. Hakemlerin adil olması gerekiyor. Kırmızı kart hiç adil değildi. Biz henüz küme düşmedik. Sezon sonu küme düşebiliriz problem değil ama biz hala ligdeyiz" diye konuştu.